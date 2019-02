Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak? Yeni askerlik sistemiyle bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



Hürriyet'in haberine göre, Kulislerde bedelli askerlik için yurt dışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miltarının bunun üzerinde olabileceği dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında...



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?



İşte Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları...



'Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.'



YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK



'Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.'



İSTEYEN HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK



MSB'ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisanüstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.



Değişimizin ihtiyaçlara göre ordumuzun yapısını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizli askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerlik ve dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak.



Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacını kalıcı hale getiriyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey yok. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İlk etapta her yıl 140 bin bedel askerlikten yararlanabilecek. Gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Tabi bu çalışma henüz bir taslak aşamasındadır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize ordumuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



