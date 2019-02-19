O denizci hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin, 1945 yılında Japonya'ya karşı zafer kazandığı gün Times Meydanı'nda çekilen meşhur fotoğrafta hemşireyi öpen denizci George Mendonsa 95 yaşında hayatını kaybetti. Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur, babasının felç geçirdiğini ve Rhode Island'daki Middletown'daki bir bakım evinde düştükten sonra Pazar günü hayatını kaybettiğini söyledi.



Mendonsa'nın Japonya'ya karşı zafer kazanıldığı günde 21 yaşındaki Greta Zimmer Friedman'ı eğip öptüğü resmi, dönemin en kalıcı görüntülerinden biri olmuştu. Fotoğraf zafer kutlamaları sırasında Alfred Eisenstadt tarafından Life için çekilen 4 fotoğrafından biriydi.



'SADECE KUTLAMAYDI'



Fotoğrafçı Eisenstadt, öpüşen yabancıların isimlerini vermemiş, Mendonsa ve Friedman'ın isimleri yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Eisenstadt yazdığı kitabında öpüşen çifti fotoğraflamasını, 'Elimde Leicam ile denizcinin arkasından koşuyordum, ancak fotoğrafların hiçbiri beni memnun etmemişti. Sonra, aniden beyaz bir şeyin yakalandığını fark ettim. Arkamı döndüm ve denizcinin hemşireyi öptüğü anı çektim. Eğer hemşire siyah bir elbise giyseydi asla o fotoğrafı çekemezdim' şeklinde anlatmıştı.



Bir diş hekimi asistanı olarak çalışan Greta Zimmer Friedman, 1960'lara kadar fotoğrafın farkında olmadığını söylemiş, 'Romantik bir öpüşme değildi, sadece bir kutlamaydı' demişti. Friedman da, 2016'da 92 yaşında hayatını kaybetti.



Kaynak : İHA

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