Milli Eğitim Bakanlığı personel alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda başarılı olanların sırasına göre 13 sözleşmeli bilişim personeli alıcak.



Başvuru şartları ise;



-Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak



-Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine

eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir)



-Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ

sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)



- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.



- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.



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