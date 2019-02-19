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MHP'li Yalçın'dan Saadet Partililere sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, PKK’nin siyasi kanadı HDP ile işbirliği içine giren Saadet Partililere sert çıktı. Yalçın, "Saadet Partililerin millete ihanetini temizleyecek bir siyasi deterjan henüz icat edilmedi" dedi.

Siyaset / 19 Şubat 2019 Salı 10:25
MHP'li Yalçın'dan Saadet Partililere sert tepki

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı düşman olan CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği, Saadet Partisi ve HDP'nin de dışarıdan desteklediği bir ittifak kurdurdular.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, PKK'nin siyasi kanadı HDP ile işbirliği içine giren Saadet Partililere sert çıktı.

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'PKK'nin siyasi kanadıyla seçim işbirliği aşikâr olan Saadet Partililerin millete ihanetini temizleyecek bir siyasi deterjan henüz icat edilmedi. Saadetçilerin bulaştığı pisliği bor madeni bile temizleyemez' ifadelerini kullandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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