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İdris Naim Şahin partisi belli oldu

Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Şahin'in ismi CHP ve İYİ Parti ile de anılmıştı.

Siyaset / 19 Şubat 2019 Salı 14:58
İdris Naim Şahin partisi belli oldu

Adı CHP ve İYİ Parti'ninOrdu Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için konuşulan eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden aday oldu.

Aaadet Partisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin'i resmen açıkladı.

RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin resmi başvurusu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu imzasıyla yapıldı.


Başkan AdayıTemel KaramollaoğluSaadet Partisiİdris Naim Şahin


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