İdris Naim Şahin partisi belli oldu

Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Şahin'in ismi CHP ve İYİ Parti ile de anılmıştı.