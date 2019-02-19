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HSK'dan 50 eski hakim savcı hakkında kovuşturma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma kararı aldı.

Güncel / 19 Şubat 2019 Salı 18:12
HSK'dan 50 eski hakim savcı hakkında kovuşturma kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Balyoz davasına bakan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verdi.

115 müşteki hukuka aykırı iş ve işlemlerinden dolayı dava ve soruşturmada görev yapan 50 hakim ve savcı hakkında şikayetçi olmuştu.

HSK müfettişlerince hazırlanan raporu değerlendiren HSK 2. Dairesi soruşturma ve davada görev yapan 50 hakim ve savcı hakkında kovuşturma izni verdi.

Müştekiler arasında Kadir Sağdıç, Dursun Çiçek, Şafak Yürekli gibi isimler bulunuyor.

Dursun ÇiçekŞafak Yürekli


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