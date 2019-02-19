Hazine 9,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 2 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 11,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.



İhalede basit faiz yüzde 17,57, bileşik faiz yüzde 18,34 oldu.



Nominal teklifin 2 milyar 737,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 404,5 milyon lira, net satış 1 milyar 506,2 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 335 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 555 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 440 milyon liralık satış yapıldı.



İkinci ihalede de 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.



İhalede reel basit faiz yüzde 3,86, reel bileşik faiz yüzde 3,89 oldu.



Nominal teklifin 2 milyar 980 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 322 milyon lira, net satış 2 milyar 366,5 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.



Hazine böylece piyasaya toplam 9 milyar 847,7 milyon lira borçlandı.



Kaynak : AA

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