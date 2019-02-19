FETÖ'nün kritik ismi Yasemin Ören yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu ileri sürülen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mensuplarını ardışık şekilde arayarak örgüte taban oluşturmaya çalışan Yasemin Ören ve şüpheli ile irtibatlı kişilerin bulunduğu 37 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü bulunduğu ve FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı tespit edilen Ören ile eşi Nihat Ören, Ankara'da saklandıkları evde gözaltına alındı.



Yasemin Ören'in kaldığı evde yapılan aramada, döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi.



Operasyon kapsamında, Yasemin Ören ve eşinin yanı sıra Ören'in en fazla iletişim halinde olduğu, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice Gökçe ve eşi Adem Gökçe'nin dahil olduğu çoğu kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ve terör örgütünün yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında; hakkında başka il başsavcılığınca yakalama kararı bulunan ve örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olan şüpheli Yasemin Ören'in Ankara ilinde saklandığı ve büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığı, FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma ya da dava bulunan kişilerin eşleri olan kadınlarla irtibat sağladığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında CMK 140 maddesinin uygulanması için karar alındığı, bunun sonucunda şüpheli ve irtibatta olduğu toplam 37 kişi hakkında 18/02/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildiği yapılan operasyonda Yasemin Ören ve eşi Nahit Ören ile birlikte Yasemin Ören'in en çok irtibat halinde olduğu ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı bulunan Hatice Gökçe ve eşi Adem Gökçe'nin de olduğu 22'si kadın 26 şüphelinin yakalandığı, Yasemin Ören' in kaldığı evde döviz ve TL cinsinden yüksek miktarda para ele geçtiği, diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarına devam edildiği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur' denildi.