Facebook'a suçlama

Politik ve yasal sıkıntılar, sosyal medya devi Facebook için her geçen gün artıyor. İngiliz milletvekillerinin hazırladığı 110 sayfalık rapor, dünyanın en popüler sosyal medya sitesi Facebook'u, İngiltere'nin veri gizliliğini ve rekabet karşıtı yasalarını ihlal etmekle suçluyor.



İngiliz milletvekilleri, Facebook'un bilerek ve isteyerek, söz konusu yasaları ihlal ettiğini savunuyor.



ZUCKERBERG, İNGİLTERE'Yİ KÜÇÜMSÜYOR MU?



Raporda, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in, delil sunması için üç ayrı talebi reddettiği ve her defasında görüşmeye başka kişileri gönderdiği belirtiliyor. Bu durum, Zuckerberg'in, İngiliz Parlamentosu'nu küçümsediği anlamına geldiği vurgulanıyor.



MİLLETVEKİLLERİ: FACEBOOK, KENDİNİ KANUNLARIN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR



İngiliz Parlamentosu üyeleri, ülkenin Facebook ve diğer Silikon Vadisi devlerine hükmetmek için özel yasalara ihtiyacı olduğunu da belirtti. İngiltere milletvekilleri, Facebook'un, çevrimiçi dünyanın dijital gangster'i gibi davrandığına ve kendisini herhangi bir kanunun üstünde gördüğüne inanıyor.