USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Eski Bakan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi

Eski bakanlardan Fikret Ünlü, İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yaşam / 19 Şubat 2019 Salı 09:50
Eski Bakan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti.

Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Sosyal MedyaFikret ÜnlüErmenekBülent Ecevit


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı