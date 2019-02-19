Eski Bakan Fikret Ünlü yaşamını yitirdi

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57. hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü, hayatını kaybetti.



Ünlü, geçtiğimiz yıl temmuz ayında sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıkladı.



Bir süredir tedavi gördüğü hastaneden iki gün önce taburcu olan Ünlü, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM önünde tören düzenlenmesi cuma günü de memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.