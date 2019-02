Cumhuriyet gazetesi davasında karar!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) 3. Ceza Dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada verilen kararları onadı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.



Ceza dairesi, eski Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, eski Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Mehmet Orhan Erinç, eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.



Yerel mahkemenin kararında, usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna hükmeden ceza dairesi, bu nedenle sanıkların yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.



Ceza dairesinin bu kararıyla yerel mahkemenin kararı onanmış oldu.



Bu kararla hapis cezası 5 yılın altında olan sanıkların cezaları kesinleşirken, diğer sanıkların Yargıtay'a temyiz hakkı bulunuyor.



Yerel mahkemenin kararı



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, Akın Atalay'ı 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Heyet, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırmıştı.



Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.



Mahkeme heyeti, aynı suçtan sanıklar Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay, Kadri Gürsel'in 2 yıl 6 ay, Aydın Engin'in 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.



Heyet, Twitter'daki 'jeansbiri' hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'yu 'terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.



Sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme, tüm sanıkların 'güveni kötüye kullanma' suçundan beraatini kararlaştırmıştı.



Mahkeme heyeti, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.



Kaynak : AA

