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Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı genişledi; 44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi. Aday listelerinin teslim edilği son günde MHP, Bolu, Giresun, Çanakkale, Burdur ve Sinop'un aralarında olduğu 16 ilde belediye başkanı adaylarını çekti. AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adaylarını çekme kararı aldı.

Siyaset / 19 Şubat 2019 Salı 15:53
Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın kapsamı 51 ile genişledi.

AK Parti 44 ilde, MHP 7 ilde MHP aday gösterdi. Aday listelerinin teslim edildiği son günde MHP 16 ilde, AK Parti 3 ilde adaylarını çekme kararı aldı.

27 BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ

Son değişikliklerle birlikte Cumhur İttifakı'nda işbirliği yapılan il sayısı 51'e yükseldi. 27 büyükşehirde AK Parti adayı, 3 büyükşehirde MHP adayı yarışacak.

MHP'NİN ADAY ÇEKTİĞİ İLLER

MHP, Bolu, Çanakkale, Giresun, Yalova, Bilecik, Edirne, Artvin, Burdur ve Sinop'ta belediye başkanı adaylarını çekti.

AK PARTİ HANGİ İLLERDE ADAYLARINI ÇEKTİ?

AK Parti de Kars, Kırklareli ve Iğdır'da adayları çekme kararı aldı. Bu illerde MHP adayları yarışacak.

KAYYUM ATANAN YERLERDE AK PARTİ ADAYLARI YARIŞACAK

Hakkari, Siirt, Şırnak, Ağrı, Bitlis, Muş ve Ardahan gibi kayyum atanmış belediyelerde de AK Parti adayları yarışacak. MHP bu illerdeki adaylarını çekti.

30 BÜYÜKŞEHİRDE İŞBİRLİĞİ YAPILMIŞTI

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında 30 büyükşehirde iş birliğine gitmişti. Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde aday çıkaran MHP, 27 büyükşehirde ise AK Parti'nin adaylarını destekleme kararı almıştı.

AK Parti ve MHP ittifak kapsamında olmayan illerde kendi adaylarını çıkardı. Her iki parti de il adaylarını belirlerken, AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den, MHP de aynı şekilde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den jest yaparak aday çıkarmadı.

Bu kapsamda MHP, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Rize'de AK Parti'nin adayını destekleyecek.

AK Parti ise, Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'de MHP'nin adayına destek verecek.

Ak PartiMüzakereBelediye BaşkanıMhp


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