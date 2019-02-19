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CHP'liler vatandaşla alay etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim otobüsü, tanzim satış noktasının önünden geçerken Barış Manço'nun "Domates, biber, patlıcan" şarkısını çaldı.

Yaşam / 19 Şubat 2019 Salı 15:20
CHP'liler vatandaşla alay etti
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CHP'nin seçim otobüsü İstanbul Eminönü'nde kurulan bir tanzim satış noktasının yakınından geçerken Barış Manço'nun "Domates, biber, patlıcan" şarkısını çaldı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Hükümet, yüksek fiyatları düşürmek belediyeler aracılığıyla tanzim satışa başladı. Pahalı fiyatlardan cebi yanan vatandaş, tanzim satış noktalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar tanzim satış yerlerinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Vatandaşlar uygulamadan son derece memnun olurken, muhalefet tanzim satış çadırlarının çare olmadığını, seçime kadar tansiyonu düşürmek için yapılan pansuman tedbir olduğu görüşünde.

CHP'Lİ SEÇİM OTOBÜSÜ İLGİNÇ BİR OLAYA İMZA ATTI

Söz konusu uygulama muhalefet tarafından eleştirilere maruz kalırken İstanbul Eminönü'nde kurulan bir tanzim satış noktasında ilginç bir olay meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsü söz konusu yere gelerek Barış Manço'ya ait "Domates, biber, patlıcan" şarkısını çaldı. Etraftakiler ne olduğunu anlamaya çalışırken, seçim otobüsü yoluna devam etti.

Barış MançoMuhalefet


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