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Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım görevi en yaşlı TBMM Başkan vekili sıfatıyla Celal Adan'a devretti.

Siyaset / 19 Şubat 2019 Salı 09:03
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı geçici görevini MHP'li Celal Adan'a devretti. Yıldırım, "Hızlı trenle İstanbul'a geçiyorum şimdi. Faaliyetlerimiz orada devam edecek" dedi.

Yıldırım, "TBMM Başkanlığı'ndan dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" diye konuştu. Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

BÜTÜN GRUPLARLA UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIM: Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır.

GÖREVİ DEVREDİYORUM İÇİM RAHAT: TBMM Başkanlığı'ndan dün itibari ile çekildim. Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum. Gönlüm rahat.

Ak PartiCelal AdanMeclis BaşkanlığıBinali Yıldırım


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