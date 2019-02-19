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Barış Manço eserleriyle anılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 21 Şubat Perşembe günü Barış Manço için anma konseri düzenleyecek. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan konser saat 20.00’de başlayacak.

Kültür-Sanat / 19 Şubat 2019 Salı 11:02
Barış Manço eserleriyle anılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, eserleriyle milyonların gönlünde taht kuran usta sanatçı Barış Manço'nun ölümünün 20. yılı nedeniyle '20. Yıl Anma Konseri' düzenleyecek. 21 Şubat Perşembe günü akşam saat 20.00'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan konserde, solist Mehmet Bacaklı ve Grup Anadolu sahne alacak. Anma gecesinde Barış Manço'nun eserleri ve sevilen şarkıları seslendirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak hazırladığı geceye tüm Denizlililerin davetli olduğu bildirildi.

Kaynak : İHA

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