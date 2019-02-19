Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Gazeteci Ahmet Hakan, aday seçimleri yüzünden sert bir şekilde eleştirilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.



Kılıçdaroğlu'nun Mustafaf Sarıgül hakkında yaptığı açıklamaları köşesine taşıyan Hakan 'Kemal Bey çok iyi bir insan ama siyasetten pek çakmıyor' diye yazdı.



'BU NASIL SİYASİ AKIL'



Sarıgül'ü Eyüp'ten aday gösterilme teklifini de değerlendiren Hakan 'Bu nasıl bir siyasi akıldır' sözleriyle eleştirken şu ifadeleri kullandı;



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten İpek Özbey'e verdiği röportajda şöyle diyor:



“Mustafa Sarıgül'e Eyüp adaylığı teklif ettik, kabul etmedi.”



Yani Kılıçdaroğlu, Sarıgül'e...



“Yeter kardeşim! Her dönem başkan mı olacaksın?” dememiş.



“Hayri'yle yaşadıkların yüzünden seni aday yapmam” dememiş.



“Seni belediye başkanımız olarak düşünmüyoruz” dememiş.



Peki, ne demiş?



“Gel kardeşim, Eyüp adayımız ol” demiş.



Bu işlerden azıcık da olsa anlayan birisi, bana şu iki noktayı izah edebilir mi?



BİR: Şişli dendiğinde herkesin aklına gelen bir adama Eyüp'ü teklif etmek, hangi taktiğin ürünüdür?



İKİ: Eyüp adayı olmasında sakınca görülmeyen bir adamı, Şişli adayı yapmamanın ne gibi bir stratejisi olabilir?



Allah aşkına söyleyin bana: Bu nasıl bir siyasi akıldır, bu nasıl bir siyasi hamledir, bu nasıl bir siyasi plandır?



Bak, yine lafı uzatıp durdum.



En iyisi, “Kemal Bey çok iyi bir insan ama siyasetten pek çakmıyor” deyip kaçmak.



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