USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

2 çocuk annesi kadının feci sonu!

Ankara’da, 2 çocuk annesi bir kadın 12. katta bulunan evinden aşağı düştü.

3. Sayfa / 19 Şubat 2019 Salı 12:56
2 çocuk annesi kadının feci sonu!
Video için tıklayın

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Ehl-i Beyt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir sebepten dolayı 12. katta bulunan evinden aşağı düşen G.T. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşlar, olayın duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. G.T.'nin 2 çocuk annesi olduğu ve eşini 2 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.






Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polis


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı