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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Güncel / 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sırasında bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz' ifadesi kullanıldı.

ŞehitMilli Savunma BakanlığıZeytin Dalı


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