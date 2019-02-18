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Survivor'da format değişecek mi? Acun Ilıcalı yanıtladı

2019 sezonunda Türkiye- Yunanistan olarak başlayan Survivor’ın yeni yarışmacılarla ‘Ünlüler-Gönüllüler’ olarak devam edeceği bir süredir konuşuluyordu. Acun Ilıcalı, bu haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Peki, iddialar doğru mu? Survivor'da format değişecek mi?

Televizyon / 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
Survivor'da format değişecek mi? Acun Ilıcalı yanıtladı

Acun Ilıcalı, Survivor'un Yunanistan-Türkiye formatının değişeceği yönündeki söylentilere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, Instagram hikayeler bölümünden şu açıklamayı yaptı: “Survivor TürkiyeYunanistan formatının değişeceği haberi bizi ekip olarak güldürülüyor. Haftada 4 gün Survivor ile prime time'da Şubat ayının 1.kanalıyız. İzleyicilerimize teşekkür ederiz.” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamış oldu.

TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alan isimler şunlar; Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal. Yarışmanın kadrosunda yer alan Kader Karakaya ise geçtiğimiz hafta elendi.


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