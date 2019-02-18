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Sapık ev sahibi kiracısına tecavüze kalkıştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başkenti Lefkoşa’da 23 yaşındaki evinde kiracısına tecavüz girişimde bulunan ev sahibi, polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa / 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:51
Sapık ev sahibi kiracısına tecavüze kalkıştı

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'nın Gönyeli bölgesinde, Erbay T. isimli şahıs, akşam saatlerinde kiracısı olan T.D. (23) isimli genç kızın evine giderek tecavüz teşebbüsünde bulundu. Kendisini savunan genç T.D., boğuşma sırasında birçok yerinden yaralandı. T.D.'nin çığlıkları üzerine korkup kaçan ev sahibi, olaydan sonra polis tarafından yakalanarak tutuklanıp Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılanan Erbay T.'yi, soruşturmasının tamamlanması için, 3 gün tutuklu kalması emrini verdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Kaynak : İHA

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