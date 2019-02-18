Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurmuştu.



Gelen son dakika bilgisine göre, Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.



Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtmişti.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.