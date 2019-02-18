USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını geçtiğimiz saatlerde kapatmıştı. Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.

Dünya / 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:22
Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı
Video için tıklayın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurmuştu.

Gelen son dakika bilgisine göre, Mescid-i Aksa'nın kapıları yeniden açıldı.

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i AksaİsrailKudüs


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı