Konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ verisini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 oranında azalarak 72 bin 937 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 455 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 6 bin 785 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 3 bin 795 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 9 konut ile Hakkari ve 17 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 OCAK AYINDA 6 BİN 537 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,2 oranında azalış göstererek 6 bin 537 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul bin 215 konut satışı ve yüzde 18,6 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 42,9 ile Ardahan oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 66 BİN 400 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 66 bin_400 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 240 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 oldu. Ankara 6 bin 164 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 383 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Ardahan oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 31 BİN 48 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 31 bin 48 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 19 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 604 konut satışı ile Ankara ve bin 589 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 41 BİN 889 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 azalış göstererek 41 bin_889 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 7 bin 436 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,3 oldu. Ankara 4 bin 181 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 2 bin 405 konut satışı ile Antalya izledi.



YABANCILARA 2019 YILI OCAK AYINDA 3 BİN 168 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,9 artarak 3 bin 168 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2019’da ilk sırayı bin 361 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 601 konut satışı ile Antalya, 182 konut satışı ile Ankara, 177 konut satışı ile Bursa ve 162 konut satışı ile Yalova izledi.



ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI



Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 605 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 305 konut ile İran, 195 konut ile Rusya Federasyonu, 191 konut ile Afganistan ve 151 konut ile Ürdün izledi.



Kaynak : İHA

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