Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan yanıtlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti ve terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile ittifak yapmasına parti içerisinde sesler yükselirken bazı isimler de istifa etti. Terör örgütü PKK sempatizanı isimleri belediye başkan adayı olarak gösteren Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki Atatürkçü isimleri de bir bir tasfiye etti. Tüm bu tartışmalarda hedef isim ise Kemal Kılıçdaroğlu…



Hürriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimler öncesinde parti içerisinde tartışma yaratan konulara yanıt vermesi beklenirken ilginç açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bir anlam verilemeyen yanıtları şu şekilde:



- Sarıgül, Şişli'de oylarınızı böler mi?



O ayrıntıya girmek istemiyorum. Şişli'yi alacağız, göreceksiniz…



- DSP Genel Başkanı, "CHP karşıtı değiliz ama İYİ Parti'ye gösterilen özenin bize de gösterilmesini beklerdik" diyerek sitemkâr konuştu. Bir ittifak olamaz mıydı?



Arkadaşlarımız Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı DSP ile görüştü, daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum.



- "Seçime değil, ölüme geliyorum" sözlerinin sahibi Şanlıurfa Siverek ilçesi adayınız Mehmet Fatih Bucak, geçen haftaya damga vurdu. Partinizden çok ciddi sesler yükseldi. Yeniden bir değerlendirme olacak mı?



Şu anda çalışmalar devam ediyor. Ben doğal olarak o kadar ayrıntıya giremiyorum. Değerlendirmeler devam ediyor, daha vaktimiz var.



CHP'Yİ KİM YÖNETİYOR?



Partinin genel başkanı sıfatını taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu parti tabanında ve içerisinde büyük tepkilere neden olan istifalara kadar götüren tartışmalarla ilgili şaşırtan açıklamaları 'CHP'yi kim yönetiyor? CHP politikalarının perde arkasında hangi gruplar var? sorusunu gündeme getirdi.



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