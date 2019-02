Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.



"Terör koridorunu yıkacağız"



"Türkiye sınırlarının dibinde terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız." şeklinde konuştu.



"Bu bölgede ancak Türkiye’yi karşısına değil yanına alanlar kazanır." diyen Erdoğan, "Söz verildiği gibi Münbiç'in bir an önce terör örgütü mensuplarından temizlenmesini ve yönetiminin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu terör oluşumuna yakında ağır bir darbe vuracağız"



Erdoğan, "Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye ve Türk milletinin beka meselesidir. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez." diyerek, "Bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün ama yakında mutlaka ağır bir darbe vuracağız." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:



"Terör örgütlerine destek verenler asıl kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olurlar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istediğimiz gibi kendi güvenliğimiz için de gerekeni yapmaktan asla geri durmayacağız."



Erdoğan, "Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre uzaklıktan operasyon yapmaya gelenler, kendilerini hak sahibi görüyor. Benim 911 kilometre sınırım var, her an tehdit altındayım ben müdahale etmeyeceğim. Var mı böyle 25 kuruşa simit?" ifadelerini kullandı.