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Bankada parası olanlar dikkat! TMSF açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 15’ine kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir” denildi

Ekonomi / 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:25
Bankada parası olanlar dikkat! TMSF açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bankacılık Kanunu’nun 62’nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile Kuruluş Birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr, Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr ) Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanmaktadır.

Bu kapsamda, 2008 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler http://www.tmsf.org.tr ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden Mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilir.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için Haziran ayının 15’ine kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecektir.”

TürkiyeTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu


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