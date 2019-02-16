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Üniversite binası çöktü: 21 kişi aranıyor

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Araştırma Üniversitesinin bir kısmı çöktü, 21 kişi enkaz altında kaldı.

3. Sayfa / 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:08
Üniversite binası çöktü: 21 kişi aranıyor
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Rusya’nın St. Petersburg kentinde bulunan Bilgi Teknolojisi, Mekanik ve Optik Üniversitesi binası 5’inci katından 2’inci katına kadar çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının basın servisi tarafından yapılan açıklamada, çökme sebebinin bina onarımı sırasında hatalı bir işlem yapılması sonucu yaşandığı tahmin edildiği aktarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin 60’dan fazla kişiyi tahliye ettiği, enkaz altında ise 21 kişinin olduğunun tahmin edildiği açıklandı. Olay yerine sevk edilen 54 arama kurtarma görevlisi enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İHA

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