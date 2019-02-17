Türkiye'nin Tank Avcısı Milli Füzeyle Vurdu

Türkiye'nin 'yeni nesil tank avcıları' emin adımlarla göreve hazırlanıyor.



Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.



Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.



FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.







Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.



Yoğun test trafiğinde göreve hazırlık



FNSS'nin STA Projesi kapsamında geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı.



Geçen yıl Kornet füzesi atış testleriyle doğrulanan STA tanksavar kulesine, ROKETSAN ile hızlı bir çalışma gerçekleştirilerek OMTAS entegrasyonu da planlandığı şekilde tamamladı.







SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı proje ekiplerinin de katılımıyla 13 Şubat 2019'da



Böylece OMTAS'ın Kaplan STA tanksavar platformuna entegrasyonu doğrulanırken projenin önemli bir aşaması daha geçilmiş oldu.



Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin 'yeni nesil tank avcısı' Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.







Milli füzenin önemi artacak



Projeyle birlikte milli füze OMTAS'ın önemi ve kullanımı da artacak.



Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi olan OMTAS, özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkıyor.



Piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma ve saldırı gücünü artırmak amacıyla piyade tarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenmek üzere geliştirilen bir anti-tank füze sistemi olarak tasarlanan OMTAS, bunun yanı sıra kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahip bulunuyor.



ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor. Toplam 260 araçtan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanları ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.FNSS'nin STA Projesi kapsamında geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı.Geçen yıl Kornet füzesi atış testleriyle doğrulanan STA tanksavar kulesine, ROKETSAN ile hızlı bir çalışma gerçekleştirilerek OMTAS entegrasyonu da planlandığı şekilde tamamladı.SSB veKomutanlığı proje ekiplerinin de katılımıyla 13 Şubat 2019'da Konya Karapınar'da gerçekleşen atış testinde Kaplan STA tanksavar platformundan fırlatılan ilk OMTAS füzesi hedefi başarıyla vurdu.Böylece OMTAS'ın Kaplan STA tanksavar platformuna entegrasyonu doğrulanırken projenin önemli bir aşaması daha geçilmiş oldu.Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak,'nin 'yeni nesil tank avcısı' Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.Projeyle birlikte milli füze OMTAS'ın önemi ve kullanımı da artacak.Üzerinde barındırdığı yüksekile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi olan OMTAS, özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkıyor.Piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma vegücünü artırmak amacıylatarafından taşınabilen kompozit tüp içerisinde tripod üzerinden ateşlenmek üzere geliştirilen bir anti-tankolarak tasarlanan OMTAS, bunun yanı sıra kara platformlarından da kullanıma uygun özelliklere sahip bulunuyor.ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor.

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