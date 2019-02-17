Türkiye'nin Tank Avcısı Milli Füzeyle Vurdu

SSB tarafından başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği tanksavar kulesine OMTAS füzesinin entegrasyonu gerçekleştirildi.
Türkiye'nin 'yeni nesil tank avcıları' emin adımlarla göreve hazırlanıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
Proje ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA'ların yurt içi imkanlarla geliştirilmesi hedefleniyor.
FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.