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Sakarya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir polis memuru evinde ölü bulundu.

3. Sayfa / 17 Şubat 2019 Pazar 13:44
Sakarya'da polis memuru evinde ölü bulundu
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Alınan bilgiye göre, Şeker Mahallesi 808. Sokak'ta oturan Taşkın İskender'den (45) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelerek içeri giren ve polis memurunu hareketsiz halde bulan ekipler, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık personeli yaptığı incelemede Söğütlü Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve emniyet mensupları, aileye başsağlığı diledi.

Polis memurunun cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Taşkın İskender için yarın emniyette resmi tören düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak : AA

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