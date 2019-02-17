Nişan törenine giden araç takla attı! 3 ölü, 14 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten Midyat'a gelen 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaynak : AA

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