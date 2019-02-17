Nişan törenine giden araç takla attı! 3 ölü, 14 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan törenine gitmekte olan aileyi taşıyan araç, tekerleğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten Midyat'a gelen 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak : AA