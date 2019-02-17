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Mustafa Sarıgül: DSP İstanbul adayını salı günü açıklayacak

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, DSP'nin İstanbul adayını salı günü açıklayacağını söyledi.

Siyaset / 17 Şubat 2019 Pazar 13:12
Mustafa Sarıgül: DSP İstanbul adayını salı günü açıklayacak
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programına konuk olan Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, DSP'nin İstanbul adayıyla ilgili konuştu.

'DSP'nin İstanbul adayını genel merkez salı günü akşam mutlaka kamuoyuyla paylaşacaktır' diyen Sarıgül, adayın kim olduğuyla ilgili isim vermedi.

'O ismi açıklamak bana düşmez' ifadesini kullanan Sarıgül, 'Sayın genel başkanımızın takdiridir. Ama ben İstanbul'a katkıda bulunacak, demokratik sol düşüncenin, çevrenin, toplum bilincinin, kent bilincinin, çok iyi bir şekilde kenti yönetilmesinin, kenti çok iyi bilen, çevreyi çok iyi bilen, tarihi çok iyi bilen, kültürü çok iyi bilen gerçekten İstanbul'u yaşayan çok değerli isimler var. O değerli isimlerden bir tanesinin mutlaka DSP tarafından aday olacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'UN DEMOKRATİK SOLA İNANAN BİR ADAYA İHTİYACI VAR'

Mustafa Sarıgül şöyle devam etti:

'Çünkü şu anda İstanbul'da iki aday var. İki aday da bir yerde merkez sağı temsil ediyor. CHP'nin adayı Sayın İmamoğlu da Anavatan Partisi kökenli birisi. AK Partinin adayı zaten Binali Yıldırım Bey. O nedenle İstanbul'da bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle, demokratik solun, sosyal demokrat anlayışı, sosyal demokrasideki kent bilincinin ne olduğunu anlatacak tarihiyle, kültürüyle bu farkı ortaya koyacak bir tane gerçekten demokratik sola inanan bir adaya İstanbul'da ihtiyaç var.'
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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