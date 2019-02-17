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Kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının Bursa’da yaşadığını tespit etti. Tespitin ardından söz konusu ikamete yapılan operasyonda hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 17 Şubat 2019 Pazar 10:00
Kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ üyesi Bursa'da yakalandı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile birlikte DEAŞ'a yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde Suriye'de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şahısların Mudanya ilçesinde bir evde ikamet ettiklerini öğrendi. Şahısların kaldığı evin ikametini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama ve gözaltı kararıyla birlikte harekete geçen ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Hollanda vatandaşı olan, kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan L.F. isimli kadın, Fas asıllı Fas/Hollanda çifte vatandaşı olan kırmızı bülten ile aranan, hakkında mavi bülten ve yurda giriş yasağı bulunan S.D. isimli kadın gözaltına alındı. Kadınların üzerinden sahte yabancı tanıtma belgesi ele geçirildi.

Aynı operasyonda bu şahısları ikametlerinde barındırmak suretiyle örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. isimli kadın ve Irak vatandaşı M.O.Q. isimli erkek şahıs da gözaltına alındı.

Şahıslar ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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HollandaCumhuriyetTerörle MücadeleKırmızı BültenYardım ve Yataklık


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