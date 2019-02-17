FETÖ ile mücadelede, Oda tv'nin çirkin provokasyonları!

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de yayınlanan Ortak Akıl programında önemli açıklamalarda bulundu. Gülerce, Oda tv'nin son zamanlarda yaptığı haberlerdeki çirkin provokasyonlarla ilgili konuştu.



'Oda tv diye bir şey var; çok karanlık bir oda orası' diyen Gülerce, 'Şimdi Sayın Melih Gökçek ile ilgili bir haber yaptılar. Orada AK Partililer Gülerce için diyormuş ki; 'Üç tane doğru söylüyor ama arada bir tane de kafaları karıştıracak bir şey söylüyor.' Şimdi bu fitnenin dibi, en adicesi. Masa başında yazdıldığı belli. Kafa karıştırıcı ne söylemişsem onu söylemen lazım. Eğer adamsanız,gazeteciyseniz, insansanız, azcıcık haysiyetiniz, şerefiniz, onurunuz varsa hangi laflarımla kafa karıştırıyorum onu söyleyin' şeklinde konuştu.



Gülerce, 'Sonra bunu söyleyenAK Partililer kimmiş onu da görelim' dedi. Bu tür yalanla iş yapan adamlar; bu milletin değerlerine uzak insanlar. Bunların vicdanı gönlü aklı fikri batı değerleriyle ayarlanmış insanlar. Size bir defa tepeden bakmaları vardır' ifadelerini kullanan Gülerce şöyle devam etti:



'ODA TV YALAN VE FİTNE ÜZERİNE İŞ YAPIYOR'



'Soner Yalçın benimle ilgili bir ifade kullanmıştı; çok edep dışı. kendisine sorsanıza; bunu lafı nasıl söyleyebiliyor? Ben ona söylesem hoşuna gider mi?



'Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste' diye bir söz var ya; mutlaka bu dünyada ödeyecekleri bir hesap oluyor. Çünkü yalan üzerine, fitne üzerine iş yapıyorlar. Öyle bir yalan atıyor ki isim yok.



'FETÖ'YLE MÜCADELE EDENLERE DÜŞMANLIK YAPIYORLAR'



Oda tv, FETÖ'yle mücade eden bizim gibi insanlara; Sayın Erdoğan'a, İçişleri bakanı Soylu'ya, Melih Gökçek'e hep düşmanlık yapıyorlar. O zaman sana sorarlar FETÖ'ye arada bir çakar gibi yapıp aslında FETÖ'yle mücadeleyi sen sulandırıyorsun. Bak biz senin yazılarından örnekler veriyoruz. Sen de bizim konuşmalarımızdan örnek ver. Böyle karanlık ne olduğu tam çözülememiş karanlık odaklarla ilgili eninde sonunda hakikat ortaya çıkar.'



VİDEO İÇİN TIKLAYIN!



Kaynak : Beyaz Gazete Özel