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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz

Erdoğan, "Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." dedi.

Siyaset / 17 Şubat 2019 Pazar 18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiriyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 'İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kuzey ve batı kavşağı arasındaki kısmıyla Akhisar ve Saruhanlı kavşakları arasındaki bölümünü önümüzdeki ay trafiğe açıyoruz.' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk.' dedi.

Yeni askerlik sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak, '2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.' bilgisini paylaştı.

Erdoğan, 'Bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz.' dedi.

CumhurbaşkanıKandilGabarRecep Tayyip Erdoğan


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