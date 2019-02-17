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Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvar çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç istinat duvarının altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

3. Sayfa / 17 Şubat 2019 Pazar 12:18
Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Beykoz'da bir evin bahçe duvarı, sokakta park halinde bulunan iki aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan bir evin dört metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü. Çökme sonucu sokakta park halinde bulunan 2 araç hasar görürken, sokak ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri, hatlardaki akımı keserken itfaiye de iş makinesi yardımıyla araçları göçük altından çıkarmak için çalışma başlattı.


Araçlarda hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Kaynak : DHA

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