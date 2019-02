Beşar Esad'dan dikkat çeken açıklama

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki son gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda, isim vermeden terör örgütü YPG/PKK için, 'Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz.' dedi.



ESAD'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR



Ülke çapından yerel temsilcilerle bir araya gelen Esad, 'Suriye'yi bölme planının yeni olmadığını' söyledi. Bu planın 'Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını' söyleyen Esad, 'Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı.' ifadelerini kullandı.







'SURİYE'NİN KUZEYİNDE HER KARIŞ TOPRAĞI KONTROL EDECEĞİZ'



Esad, ayrıca Amerikan güçleri ülkeden çıktıktan sonra rejim askerlerinin ülkenin kuzeyine her karışını kontrol altına alacağını söyleyerek, 'Türkiye'nin saldırılarından korkan Kürtleri sadece rejim askerleri koruyabilir.' dedi.



Esad, 'Amerikalılar sizi, takasta kullanılacak araçlar gibi ceplerine koyacaktır ve bunu yapmaya başladılar' diye konuştu. Suriye lideri, 'Sizi devletiniz hariç kimse koruyamaz' ifadelerini kullandı.



Esad ayrıca, 'Suriye'nin hırsızlar tarafından çalınabilecek bir mal olmadığını' söyledi ancak bu ifadelerine ilişkin açıktan herhangi bir örgüt ismi vermedi.