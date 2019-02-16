Bara silahlı saldırı: 5 ölü, 5 yaralı

Meksika'nın turizm şehirlerinden Cancun'da bir bara silahla saldırı düzenlendi.



Quintana Roo Eyaleti Başsavcısı, saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Savcılığın verdiği ön bilgilere göre, ağır silahlarla bara giren saldırganların, çalışanlara ve müşterilere ateş ettiği, saldırı sonrasında 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.



40 günde 3 katliam



Meksika'nın turizm şehirlerinden Cancun'da 40 gün içinde 3'üncü büyük katliam oldu. 6 Ocak'ta Playa del Carmen'de Las Virginias isimli bara saldırı olmuş, 7 kişi hayatını kaybetmişti. 20 Ocak'ta, bir ev partisi basılmış, 7 kişi hayatını kaybetmişti. Cancun'un bulunduğu Quintana Roo eyaletinde, Jalisco Karteli ve Los Zetas Karteli yıllardır birbirlerine üstünlük sağlamak için çatışıyor. Kaynak : İHA

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