5 araç birbirine girdi!

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Atakent mevkisinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 aracın karıştığı kazada araçlardan biri refüjdeki demir korkulukları parçalayıp karşı şeride geçip başka bir otomobil ile çarpıştı. Aynı yöne giden diğer araçlar da yoldan çıkıp diğer araçlarla çarpıştılar. Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.