Yılmaz Vural aday mı olacak?

İYİ Parti GİK üyesi Oğuz Salur'un, sosyal medyada yaptığı paylaşıma 'Yılmaz Vural hocamızı Ataşehir de görmek bize mutluluk verir' yazması, Teknik direktör Yılmaz Vural'ın İYİ Partiden belediye başkan adayı olacağı şeklinde yorumlandı.



YILMAZ VURAL'IN ATAŞEHİR'DEN ADAY OLACAĞI İDDİA EDİLDİ



Yılmaz Vural'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Battal İlgezdi'ye karşı İYİ Parti'den aday göstereceği ileri sürüldü.



İYİ Parti GİK üyesi ve İstanbul'dan Milletvekili adayı olan Oğuz Salur da sosyal medya hesabından, 'Yılmaz Vural hocamızı Ataşehir de görmek bize mutluluk verir' diye yazdı.







İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Odatv olarak konuyu önce İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'a daha sonra ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'na sorarak, bir yanıt aradık.



Çıray, Yılmaz Vural iddialarıyla ilgili olarak kendisine herhangi bir bilginin gelmediğini aktardı.



'BÖYLE BİR ŞEY OLMUŞ OLSA DUYURURDUK'



Görüşlerine başvurduğumuz Müsavat Dervişoğlu ise, konuyla ilgili olarak Odatv'ye şunları söyledi:



'Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten sürecin başından itibaren bir bilgi paylaşmam icap edince kamuoyuna ortak bilgilendirme yapıyorum. Gayet bu süreci şeffaf yürütüyoruz. Böyle bir şey olmuş olsaydı duyururduk.'





