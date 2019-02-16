USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Toplu taşımada şüpheli paket alarmı

Balıkesir’de Toplu Taşıma merkezinde unutulan poşet polisi alarma geçirdi.

3. Sayfa / 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:40
Toplu taşımada şüpheli paket alarmı
Video için tıklayın

Balıkesir’de şehir içi ulaşım araçlarının kalkış yaptığı Toplu Taşıma Merkezi’nde unutulan poşet nedeniyle bomba paniği yaşandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba İmha Uzmanı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek şüpheli poşeti fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Poşetten elbise ve çeşitli giyim malzemelerinin çıktığı öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Toplu TaşımaBomba İmha UzmanıPolis EkipleriBomba PaniğiŞehir İçi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı