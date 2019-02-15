Manzara izlerken hayatının şokunu yaşadı

Çırkan Mahallesi Başaran Sokak'ta boş bir arazide 35 HVF 53 plakalı aracının içerisinde oturan İ.Ö., bir anda otomobiliyle birlikte 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Otomobilin içerisinde bağırarak yardım isteyen İ.Ö.'nün sesini duyan vatandaşlar sesin geldiği yöne doğru gitti. Aracın içerisinde yaralı halde bulunan İ.Ö.'nün imdadına yetişen mahalle sakinleri yaralıyı güçlükle otomobilden çıkardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 ve polis ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen polis, itfaiye ve Muğla 911 arama kurtarma ekipleri 112 sağlık personelleriyle beraber dere yatağına inerek yaralıyı güçlükle yukarı çıkardı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Dere yatağındaki araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı.



Polis ekipleri ise otomobilin 10 metrelik duvardan dere yatağına nasıl düştüğü konusunda inceleme başlattı. Kaynak : İHA

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