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Esad rejimi yine saldırdı: 1 ölü

Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye’nin Mara Al-Nu’man bölgesine hava saldırısı düzenlediği öğrenildi. Saldırı sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dünya / 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:04
Esad rejimi yine saldırdı: 1 ölü
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Esad rejimine bağlı güçlerin Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Mara Al-Nu'man bölgesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırı sonucu en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Esad rejiminin dün de Suriye'deki Han Şeyhun kentine füze ile saldırı düzenlemiş ve saldırılar sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

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