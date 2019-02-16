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Ankara'da korkunç olay! Önce eşini sonra...

Ankara'da İdris B. (45), şiddet gördüğü gerekçesiyle sığınma evine yerleşen eşi Ayten B.'yi (37), eşyalarını almak için eve döndüğünde pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

3. Sayfa / 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:04
Ankara'da korkunç olay! Önce eşini sonra...
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Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesi Kuşçağız Mahallesi'nde, 4 çocuk sahibi çiftin evinde meydana geldi. Evlere temizliğe giden Ayten B., iddiaya göre 4 çocuğunun babası kağıt toplayıcısı İdris B.'nin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle evi terk etti.

Sığınma evine yerleşen Ayten B., eşyalarını almak için eve döndüğünde eşi İdris B. ile tartıştı. İdris B., evde bulunan çocuklarından birinin gözü önünde pompalı tüfekle eşine ateş etti, ardından aynı silahı çenesine dayayıp tetiğe bastı.

Komşularının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çiftin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, evin çevresinde önlem alarak içeride inceleme yaptı. Soruşturma sürdürülüyor.




Polis112 Acil ServisKağıt Toplayıcısı


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