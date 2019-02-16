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Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yaşam / 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:01
Ada seferlerine fırtına engeli
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Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada’dan saat 14.00, Geyikli’den ise saat 15.00 seferleri ile Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada’dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe’den saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Kaynak : İHA

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Çanakkale BoğazıFeribot Seferleri


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