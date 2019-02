Müge Anlı'nın programında şok itiraf! Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı, 'hayatımın en zor programı' dedi ve cinayetle ilgili çarpıcı gerçekleri şu sözlerle anlattı:



'Yayından sonra Kıymet hanım 'sizinle görüşmek istiyorum' dedi. Görüştük ve hiç beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Kıymet hanım ve geldiği günden beri yanında bulunan büyük kızı benimle konuşurken; ortaya çıktı ki Abdullah Gazi'yi 18 Ocak gecesi büyük kızı öldürmüş...



Hayatının en zor programı, en çok etkileyen konu neydi diye sorarlardı. Artık onun cevabı var. Güzeller güzeli bir kız çocuğu üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel. 18 Ocak gecesi bir yere kadar anlatılanlar doğru. Eve alkollü şekilde geliyor baba, annesine senedi imzalatmak istiyor. Ve genç kızın anlattığına göre; annesinin öldürüleceğini düşünen genç kız o silahla babasını öldürüyor istemeden de olsa...



Kendi aralarında anlaşıyorlar. Evin yakınında bir ocak var, onu oraya atıyorlar. Ve cesetten de bu şekilde kurtuluyorlar. Evde 15 yaşında bir kız çocuğu daha var. Diyorlar ki 'Eğer her şey ortaya çıkarsa annem üstlenecek.



Dün Kıymet hanım yayından sonra konuşacağım dediğinde 14 yaşındaki çocuğun da ifadesi alınıyor. Çocuk, anlaştıkları gibi annesinin öldürdüklerini ifade ediyor. Ama aslında olayı iç yüzünde kızını korumaya çalışan bir anne var. Kız her şeyin ifadelerde ortaya çıkacağını düşündü.'



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



'Çok üzgünüm' diyerek gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, 'Hepiniz bilirsiniz benim kalbim adalet diye çarpar ama ne yalan söyleyeyim bilseydim işlemezdim. Saklamak için de elimden gelen her şeyi yapardım. Ortaya çıkınca bende ceza alırdım. Ne yapayım yani. İstemezdim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum' diye konuştu.



CİNAYET GECESİ NELER YAŞANDI?



Abdullah Gazi'yi öldürdüğünü itiraf eden büyük kızı Gizem A. cinayet gecesini şu sözlerle anlattı:



'Alkollü şekilde eve geldi. Sonra bir senet çıkarttı, annem 'imzalamayacağım' dedi. Sonra vurdu, annem imzalamak zorunda kaldı. Sonra kavga etti, dövmeye başladı. Sonra ben araya girdim, silah patladı. Kime geldiğini anlayamadım, silah babamın elindeydi. Baktım, babam birden yığıldı o vurulmuş sonra öldü.



Annem ile birlikte aldık, kardeşimi de çağırdık. Götürdük evin arkasında. Orada ekmek yaptıkları bir yer var, orada yaktık. Küçük kardeşime 'olay çıktı vuruldu' dedim. Ona biz tembihledik, eğer bir gün ortaya çıkarsa annem yaptı diyelim dedik.



Annem bize annelik yaptı, babalık yaptı. Anneme bir şey olsun istemedim ben. Eğer anneme vurmasaydı, dövmeseydi, silah zoruyla bir şeyler yaptırmaya çalışmasaydı böyle olmazdı.



POLİSİ NEDEN ARAMADILAR?



Anne Kıymet A:



'Ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Polisi aramak korkumuzdan... O yüzden götürüp yaktık zaten, demeyelim bizden bilinmesin diye. Saklayamıyoruz ki, biz yalanı söylerken belli ediyoruz.



Büyük kızı Gizem A.:



Polisi çağırmayı düşünmedim. Zaten olan olmuş, annemi alıp götürürler, bizi ayırırlar diye korktum. O yüzden saklamak istedik biz. Zaten annem üzerine alacaktı 'Senin üniversite sınavın var. Hayatını karartma' dedi. Ben kabul etmedim.'



Kaynak : Beyaz Gazete Özel