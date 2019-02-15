USD (Alış - Satış) : 5,32 - 5,33 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3. Sayfa / 15 Şubat 2019 Cuma 10:15
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma

Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında da bir kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

CumhuriyetMahremİl Jandarma Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı