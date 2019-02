Ferroli Kombi Servisi - Kombi Bakım Tamir

Temel gereksinimlerimizden biri olan barınma ihtiyacımızın karşılanması için birtakım yardımcı ögelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlardan biri de ısınma gereksinimi olmaktadır. Isınma gereksiniminin karşılanabilmesi için de birçok araç ve gereçlerden yararlanılmaktadır.



Geçmişe dönüp bir baktığımızda ısınma gereksinimimizi karşılamak için sobaların kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Ancak bu durum bugün yerini kombilere bırakmıştır. Tabii ki soba kullanmaya devam edenlerimiz de yok değildir. Kombiler, yalnızca ısıtma ihtiyacını karşılamamakta bunun ile birlikte de sıcak su ihtiyacını da karşılamaktadır. Günümüzde kombiler ısınma ve sıcak su temin edebilme ihtiyaçlarının karşılanması için çok sık bir şekilde tercih edilmektedir. Kombilerin sık bir şekilde tercih edilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise şu şekilde olmaktadır: Kombiler, oldukça temiz ve konforlu olan cihazlar olmaktadır. Küçük ebatta olan kombiler, fazla yer kaplamamaktadır ve duvara oldukça kolay bir şekilde monte edilebilmektedir. Bununla birlikte; kombiler kullanıcılarına bağımsız bir kullanım sağlamaktadır. Öyle ki; her kullanıcı kombiyi istediği ayarda ve istediği odada açarak kendi kullanımını oluşturmaktadır. Bu gibi sebepler ile de kombiler günümüzde sık bir şekilde tercih edilen bir araç ve gereç haline gelmiştir.



Kombiler ve petekler, düzenli bir şekilde bakıma ihtiyaç duyan cihazlardır. Düzenli bir şekilde bakımı yapılan petek temizliği işlemi ve kombi bakım servis işlemleri, ileride meydana gelebilecek birçok arızanın da önüne geçmektedir. Bunun için sizler de kombi ve petek cihazlarınız için iyi bir kombi servisi bulmalı ve bu servisten destek almanız gerekmektedir. İyi bir kombi servisini nasıl mı bulacaksınız?



İşte bu noktada Ferroli kombi servisi alanında en iyisi olan Ferroli kombi servisimizi devreye giriyor. Ferroli kombi servisi her zaman için iyi bir seçenek olmaktadır. Ferroli kombi tamir bakım servisinde yalnızca Ferroli marka kombilerin değil, diğer marka ve modellerde olan kombilerin de bakım, onarım, tamir, montaj ve petek temizleme gibi işlemlerle de ilgilenildiği görülmektedir. Ferroli kombi servisinden destek almak için yapılması gereken tek şey; 444 2 846 nolu çağrı merkezinden Ferroli kombi servisi ile hemen iletişime geçmek olacaktır.



Ferroli markası, Mr. DanteFerroli tarafından 1955 yılında Verona'da kurulmuştur. Bir İtalyan markası olan Ferroli, şirketin %60 gibi büyük bir hisse oranı Portekiz merkezli bir fon tarafınca satın alındığı için Portekiz ülkesine ait olmaktadır. Ferroli'nin Türkiye'de faaliyete geçmiş olduğu yıl 1991 senesinin Ekim ayıdır. Ayrıca, farklı ülkelerde de 19 satış ve 12 üretim firması mevcuttur. Fabrika'nın 2006 senesinde Düzce'de temeli atılmıştır ve 2008 tarihinden itibaren üretime geçiş yapmıştır. Ferroli, Avrupa'nın iklimlendirme ve ısıtma sektöründe öncü firmalar arasında yer almaktadır. Çin, Almanya, Polonya, İtalya ve İspanya gibi çok geniş ölçekte üretim tesisleri bulunmaktadır. Ülkemizde ise; Ankara, İzmir, Konya ve Kayseri'de bölge müdürlükleri bulunmaktadır. Satışlar için bir oran vermek gerekirse: ortalama itibari ile %66 ısıtma, %16 kalorifer, %8 soğutma ve %9'u diğer ürünler olmaktadır. Cihazların kapasiteleri oldukça geniş olmaktadır. Ayrıca, Ferroli yalnızca kombi üretimi yapmakla kalmamakta, kombi üretiminin yanında oda termostatı, klima, kazanlar ve su ısıtıcıların da üretimini yapmaktadır.



Ferroli kombi servisi web sitelerinde; kombi servisi bünyesinde çalışmakta olan elemanları, alanında uzman ve usta olan, yıllar süren deneyimi bulunmakta olan ve her zaman işinin ehli olan kimselerde oluşmakta olduğu bilgisi yer almaktadır. Yine devamla Ferroli kombi servisi olarak; Ferroli Kombi Bakımı ve her hizmeti büyük bir güler yüz ile ve her işte değerli müşterilerinin memnuniyetini gözeterek gerçekleştirdikleri de beyan edilmektedir.



Ferroli kombi servisi ile iletişime geçildiği takdirde, bir iki saat gibi oldukça kısa bir süre içerisinde Ferroli kombi servisinden hizmet almak mümkün olmaktadır. Ferroli kombi servisi; kombi ve petek cihazlarının bakım, onarım, tamir gibi işlemleri ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra; kombi cihazlarının alındığı ilk gün, bu cihazların montajını da yine profesyonellik ile yapmaktadır. Üstelik Ferroli kombi özel servisi tüm bu hizmetleri için müşterilerine garanti vermekte ve yine tüm bu hizmetler için her zaman en uygun fiyatları sunduğunu belirtmektedir. Ferroli kombi servisi bu yönü ile değerli müşterilerinin bütçelerine destek olmaktadır. Sizler de zaman kaybetmeden Ferroli kombi servisimizi tercih ederek en iyi, en uygun ve garantili olan bir kombi servisinden faydalanabilirsiniz. Daha fazla detay için web sitelerinden Ferroli kombi bakımı nasıl yapılır, ne zaman yapılır, Ferroli Kombi bakım ücreti gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.



Ferroli kombi servisi ile iletişime geçmek için 444 28 46 numaralı telefon aranabilir ya da web siteleri vasıtası ile Ferroli kombi servisine oldukça kolay bir şekilde erişim sağlanabiliyor.



