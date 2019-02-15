Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de 'Adım Adım Ekonomi İzmir' toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;



* Düşmanlarımızın, gerçek düşmanlarımızın bir türlü rıza gösteremedikleri şey budur. Konuşmalarımın başındaki sözler Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait. İzmir İktisat Kongresi'nde kurduğu bu cümleler bugüne de ışık tutuyor. Tam 96 yıl önce bu cümleleri kurmuş.



* Savaş yıkım ve yoksulluk içindeki milletin tekrar toplanması için düzenlenen kongre hepimize örnek vermektedir. Tüm paydaşların söz hakkına sahip olması, müzakere iş birliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Türkiye'nin biz de güçlü geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden olmuştur.



* Son 6 ayda Türkiye zor bir dönemden geçti. Çok güçlü bir duruş sergiledik. Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz . Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 Ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir.



* Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolarlar 8 TL olacak 10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6 TL'den alanlar düşünsünler.



* Bu yıl kalkınma ve yatırım müthiş bir noktaya gelecek. Exim Bank'ta da çok kısa sürede adım atacağız. Sermaye piyasalarının genişletilmesi, likiditenin gelişmesiyle, kamu bankaları harici sektörümüz daralma yaşadı. Son ihaleler ve iyileşmelerle çok sıkı bir likidite sürecini bankalar başlattı. Ocaktan daha iyi olacak, marttaki daha iyi olacak. Biraz bekleyelim Türkiye nisanda, ağustosta batar diyenlerin gemiden düşüp boğulacağı bir süreç.



* Esnaflarla programdaydık. Sadece 3 ayda esnafımıza tahsis ettiğimiz limit IMF'ten konuşulan paralar kadar. Biz yüzde 4-5'ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü merak etmeyin. Biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Kökleyerek durmak da yok, son sürat limiti aşmak da yok. Kırılganlıklara izin vermeyen bir stratejiyle ilerliyoruz.



* Amerika Çin arasındaki ticaret uyuşmazlık büyük bir fırsat. Zor bir yolda piyasa kurallarını ihlal etmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Sadece gün kaybederler. Belirsizlik korku, sen boşver, üretime bak. Hemen piyasaya Türkiye hiç bu kadar cazip olmadı. Koordineli hareket ettik, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde güçlü adımlar attık.



* 10 yıllık devlet tahvilimiz 100 puan aşağı indi. Kağıt almak için yabancı yatırımcı talebi oldu, bir ay bile sürmedi. Türkiye'de dengelenme çok güçlü şekilde ortaya konuluyor. Nisan ayıyla birlikte rahatlamanın güçlü hissedildiği, enflasyonun düşmesi ile, faizlerin de düştüğünü göreceğiz. Çok daha güzel günler Türkiye'yi bekliyor. Türkiye için 2019, 2018'den tecrübe ve derslerin çıkarıldığı tedbirlerin ortaya koyulduğu bir yıl olacak.



KÜRESEL EKONOMİK REKABETTE TÜRKİYE BİR ADIM ÖNE ÇIKACAK



* Seçimden sonra kötü olacakmış, adam yapsa seçimden önce yapar, kazanmasınlar diye... Algı toparlanmanın geciktirilmeye çalışılması. Faizler, ekonomik gelişmeler her geçen gün daha iyiye gidecek.



* Uzun yıllardır beklenen reformlarla özellikle küresel piyasalarda pozitif ayrışma ve güçlenme anlamında değil, küresel rekabette Türkiye'yi bir adım öne taşıyacak.Kalıcı bir vergi mimarisi... Rekabet koşullarını dönüştüren, sadeleşmiş, optimum vergi politikasıyla, halkın refahının güçlendiği bir vergi çalışması...





