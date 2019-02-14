Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti

Rusya'nın sığır eti bu sene Türk pazarına çıkacak. Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patruşev, gazetecilere yaptığı açıklamada bu sene içerisinde Rusya'dan Türkiye'ye sığır etinin gönderilmesine başlanacağını söyledi.



Patruşev, 2018'de Türkiye'ye yapılan tarımsal ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını belirtti.



Bakanın açıklamasına göre Rus sığır etleri bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye ulaşacak. Rusya'nın uluslararası pazarlarda da geniş bir ilgi alanına sahip olduğunu belirten Bakan Patruşev, 'Bugün Ortadoğu'da ilişkilerimiz aktif olarak gelişiyor' dedi.

Kaynak : İHA

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