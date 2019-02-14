İYİ Parti karıştı: İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi

Kulislerden alınan bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ divandan çekileceğini açıklarken, Aytun Çıray'ın sert muhalefeti ve gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, açıklama yaptı ve Şahin’in adayı olmayacağını duyurdu.

İYİ Parti'de İdris Naim Şahin gerginliği yaşandı.Eski İçişleri Bakanı Şahin'in İYİ Parti Ordu Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarından sonra Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, divandan çekileceğini açıkladı.



Aytun Çıray'ın sert muhalefeti ve tabandan gelen tepki üzerine geri adım atıldı.



Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi.



Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:



Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden bazı tartışmalara son vermek amacıyla bir açıklama yapmak mecburiyeti hasıl olmuştur.



Bilindiği gibi İyi Parti'nin Ordu Büyükşehir Bleediye Başkan Adaylığı ile ilgili olarak, gerek il ve ilçe teşkilatlarımızın ve gerekse Ordu halkının yopun talepleri söz konusuydu.



Halkın ve partimizin bu beklentisini kendisine iletmek üzere Sayın İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde bulundum. Bizleri son derece nazik bir biçimde karşılayarak görüş ve düşüncelerini paylaştı. Hatta genel merkezimize iade-i ziyarette bulunarak Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler.



Bende iki İçişleri eski bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum. Öncelikle belirmek isterim ki; Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç itibariyle olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım.