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İranlılar Doğu Karadeniz'i sevdi

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), İran’ın başkenti Tahran’da bu yıl 12.’si düzenlenen Tahran Uluslararası Turizm Fuarı’na katılarak bölgemizin tanıtımını yaptı.

Yaşam / 14 Şubat 2019 Perşembe 11:49
İranlılar Doğu Karadeniz'i sevdi

İranlı turistlerin Türkiye ve DOKA bölgesine gösterdiği ilgi ve pazar potansiyeli nedeniyle bu yıl 2. kez fuara katılan DOKA, bölgenin turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor. DOKA standında tanıtım ve işbirliği yapmak üzere bölgemizden 9 adet acente ve otel temsilcisi de yer alarak İranlı acentelerle iki taraflı satış ve işbirlikleri gerçekleştirdiler.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turist hacmini arttırmak ve pazar çeşitliğini sağlamak istediklerini ifade eden DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman “Alternatif pazar çalışmalarımızın başında İran geliyor. 82 milyon nüfusu var. Her yıl ülkemizi 3 milyona yakın İranlı turist ziyaret ediyor. Özellikle önümüzdeki nevruz dönemi için şimdiden yurtdışı tatil planlarının yapılmaya başlandığı sezonda fuara katılım çok önemliydi” diye konuştu.

2018 yılında Tebriz ve çevre şehirlerden 50 binden fazla İranlı turistin bölgemizi ziyaret ettiğini belirten Adıyaman, hedeflerinin 17 milyon nüfusuyla büyük bir potansiyel barındıran Tahran şehrinde marka ve imaj olarak konumlanmak olduğunu söyledi.

Tahran Uluslararası Turizm Fuarı'na standlı katılım sağlayan TURSAB'da ülkemizdeki birçok farklı destinasyonun tanıtımını gerçekleştirdi. Fuara katılarak tanıtımları yerinde inceleyen TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, DOKA standını ziyaret ederek, pazar çalışmaları ve turizm faaliyetleri konusunda bilgi aldı. Standı ayrıca Türkiye'nin Tahran Kültür ve Tanıtma Müşaviri Mehmet Taşkın, THY Tahran ile Şiraz temsilcileri ve İranlı yetkililer de ziyaret etti.

600 şirketin yer aldığı fuara, Türkiye, İtalya, Malezya, Almanya, Singapur, Tayland, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Afganistan ve Pakistan katıldı.

Kaynak : İHA

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